Rende (Cs) – L’estate ormai è alle porte e l’incubo incendi incombe. Le

cause, com’è noto, hanno a che fare in buona parte con la scarsa attenzione

al territorio e al bene comune da parte delle pubbliche amministrazioni e

dei singoli cittadini, mentre altre cause le dobbiamo riscontrare nella

criminalità organizzata o in piromani autonomi.

Domenica scorsa il primo incendio avvenuto tra Rende e Zumpano ha scosso le

coscienze e ci ha fatto pensare all’emergenza vissuta nell’estate 2017.

Da ciò la nostra richiesta al sindaco Manna, che deve spiegare, al di là

dei proclami che hanno accompagnato la sottoscrizione di un’ordinanza per

la manutenzione delle aree incolte datata 10 maggio 2018, ordinanza tra

l’altro emessa anche lo scorso anno, come mai gli incendi iniziano a

manifestarsi ugualmente.

Come Movimento 5 Stelle chiediamo al sindaco un riscontro sulle verifiche

effettuate sui fondi dei proprietari dei terreni incolti ricadenti

all’interno del territorio comunale, per sapere se stanno tenendo fede

all’ordinanza emanata che impone loro a procedere con interventi di pulizia

e manutenzione nelle suddette aree.

Nell’ordinanza si dice che l’inosservanza alle disposizioni sarà punita con

severe sanzioni. Vogliamo sapere quali controlli sono stati messi in atto

per garantire il rispetto dell’ordinanza al fine evitare un’altra estate

rovente come quella che abbiamo vissuto lo scorso anno. Ma vogliamo sapere

anche quali azioni ha messo in campo l’amministrazione per tenere pulite le

aree comunali e allontanare il rischio incendio sul terreno pubblico. Non

vorremmo ritrovarci ad affrontare la stessa identica problematica già

vissuta.

Come Movimento 5 Stelle ci aspettiamo il massimo impegno del primo

cittadino per tutelare il territorio e la salute dei cittadini rendesi

attraverso un piano specifico di prevenzione degli incendi.

Domenico Miceli

Capogruppo Movimento 5 Stelle al Comune di Rende