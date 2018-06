Nel formaggio francese «Selles-sur-Cher» (formaggio di capra a pasta

molle di latte crudo) della marca Migros Sélection è stata rilevata

la presenza di salmonelle. Non è possibile escludere rischi per la

salute, pertanto lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di

veterinaria svizzero (USAV) raccomanda di non consumare il prodotto in

questione. Migros ha immediatamente ritirato il prodotto dalla vendita

e ha avviato un richiamo. In occasione di un controllo interno presso

il produttore francese, nel formaggio “Selles-sur-Cher” è stata

rilevata la presenza di salmonelle. Il Sistema europeo di allerta

rapido per alimenti e mangimi (RASFF) e il Laboratorio cantonale di

Zurigo hanno informato immediatamente l’USAV in merito. Le

salmonelle sono batteri (cosiddetti agenti patogeni zoonotici) che

possono causare malattie nell’essere umano e negli animali.

Nell’uomo possono causare, entro le 6 e le 72 ore, malattie

gastro-intestinali accompagnate da vomito, diarrea e crampi

addominali. Alle persone che hanno già consumato il prodotto si

consiglia di consultare il medico di famiglia qualora si presentino i

sintomi sopra indicati. Articolo in questione: porzione da 150 grammi,

data di scadenza: fino al luglio 2018. In Italia il provvedimento di

ritiro del prodotto non è stato ancora pubblicato sul nuovo portale

dedicato alle allerte alimentari del Ministero della salute. Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” rilanciando l’allerta

riportata dal portale del governo svizzero, invita i consumatori a

prestare la massima attenzione astenendosi dall’acquisto del

prodotto interessato dalla contaminazione.