«Il Comune di Praia a Mare riveda la decisione, contenuta nelle ordinanze 26 e 26/1,

attraverso cui si da concessione di custodia e ormeggio imbarcazioni presenti sull’arenile

di Praia a Mare in corrispondenza dell’area naturalistica con dune ed una folta

colonia di gigli di mare». È quanto affermano in una nota i parlamentari M5s Paolo

Parentela e Giuseppe D’Ippolito (membro della commissione Ambiente della Camera),

insieme al consigliere comunale di Scalea Renato Bruno, che aggiungono: «Il Giglio

di Mare è una specie protetta inserite nell’Allegato A della L.R. n. 30/2001.

Il Comune di Praia a Mare, quindi, dovrebbe adoperarsi per tutelare la presenza di

questa pianta, invece di concedere la spiaggia in cui ancora sopravvive per ormeggiare

le imbarcazioni condannando la specie a morte certa».

I Cinque Stelle aggiungono: «Non è da sottovalutare neanche la contestuale presenza,

sulle stesse spiagge, delle importantissime dune, che aiutano a limitare l’erosione

costiera. Il Sindaco di Praia a Mare dovrebbe lavorare per garantire la conservazione

di quelle spiagge che, tra le altre cose, sono le migliori della zona anche per la

qualità delle acque, ma che oggi presentano un evidente stato di abbandono. Quelle

dune non vanno spianate per ospitare imbarcazioni, ma vanno ripulite dai rifiuti

per ospitare turisti. Il turismo, infatti, si incentiva non soltanto concedendo alle

imbarcazioni di essere ormeggiate sulle nostre spiagge, ma soprattutto tutelando

la qualità delle nostre acque marine e la pulizia delle nostre spiagge».

«Auspichiamo – concludono Parentela, D’Ippolito e Bruno – che il Sindaco di

Paria a Mare abbia la lungimiranza di rivedere la sua posizione ed ascoltare le posizioni

già espresse dall’associazione Italia Nostra che, con una lettera indirizzata ieri

al primo cittadino, ha chiesto di tutelare maggiormente la presenza del giglio di

mare e delle dune di Praia scongiurando la possibilità che quelle spiagge possano

divenire approdo di imbarcazioni private».