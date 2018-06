di Angela Strano

Si conferma per la terza volta alla guida del Comune di Cosoleto, il sindaco uscente Antonino Gioffrè. La sua compagine “Alleanza civica per i valori, si è imposta per soli sette voti sulla lista civica guidata da Giuseppe Casella e denominata “Insieme per rinascere”. 289 (50,61%) i voti ottenuti dalla lista di Gioffrè contro i 282 (49,38) dell’altra lista; sette i seggi ottenuti dalla maggioranza e tre quelli che avrà l’opposizione. I votanti sono stati 575, 4 le schede nulle e 2 quelle bianche.

Questi i voti di preferenza:

Lista Alleanza civica per i valori

Ascrizzi Domenicoantonio 51 Modafferi Giuseppe 49 Romano Maria 47 Scarcella Domenica 44 Mezzatesta Chiara 43 Calvo Giuseppe Antonio 29 Licastro Antonio 12

Lista Insieme per rinascere

Alati Giuseppe 52 Scarcella Gianni 36 Giuseppe Italiano 36 Surace Antonietta 36 Nancy Messineo 33 Licastro Domenico 29 Gullace Caterina 23 Bruniani Pasquale 19

Dunque una competizione elettorale da cui emerge un quadro di sostanziale parità che fa onore al giovane Giuseppe Casella, alla sua prima esperienza come candidato a sindaco. “Una vittoria sofferta”, ha detto lo stesso Gioffrè, “ma desiderata, che servirà da ulteriore stimolo per continuare l’operato iniziata 10 anni fa, sarò il sindaco di tutti nel pieno rispetto della democrazia”.