Vincita fortunata a Catanzaro con il “Mega Miliardario” del “Gratta e Vinci”. Il fortunato vincitore è riuscito a portare a casa la somma di due milioni di euro. Nel 2018, in Calabria, il “Gratta e Vinci” ha distribuito complessivamente vincite per oltre 72 milioni di euro, con una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo nel 2017. In tutta Italia nel 2018 il “Gratta e Vinci” ha distribuito complessivamente vincite per oltre 3 miliardi di euro.