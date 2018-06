Riceviamo e pubblichiamo

Michele Gullace è stato designato quale coordinatore del nuovo organismo provinciale della “Lega Salvini Premier”. Con una nota dell’On. Domenico Furgiuele, Segretario regionale della Lega, indirizzata al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, nella qualità di segretario federale della Lega, ai vice segretari ed ai componenti del direttivo calabrese della stessa formazione politica, è stato comunicato che “Al fine di armonizzare e coordinare le azioni aggregative delle adesioni ed organizzative dello sviluppo orizzontale di “Lega Salvini Premier” sul territorio della Provincia di Reggio Calabria è costituito il “Commissariamento Provinciale per lo sviluppo territoriale””.

Più avanti viene indicato, per l’appunto, quale coordinatore Michelle Gullace, già responsabile per la città di Taurianova e sostenitore del progetto politico di Salvini e Furgiuele in tutto il territorio provinciale. Furgiuele ha poi aggiunto che “L’attività del Commissario Provinciale avrà la durata di sei mesi, prorogabili sino alla data del Congresso Provinciale stabilito dalla segreteria regionale”. Infine è stato evidenziato che “il commissario provinciale avrà quale unica afferenza la segreteria regionale e la segreteria nazionale del partito”.

Si tratta di un incarico particolarmente prestigioso per Gullace, che vanta una grandissima esperienza nella pubblica amministrazione e nella politica. Ha ricoperto importanti incarichi sia in seno alla Provincia di Reggio Calabria che alla Regione Calabria. A Taurianova è stato più volte consigliere comunale di opposizione e si è contraddistinto per le battaglie sociali in difesa della collettività.