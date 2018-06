Un 33enne indiano, Surinder Singht, è stato arrestato a Soverato con l’accusa di aggressione per futili motivi. L’uomo avrebbe aggredito quattro persone, due uomini e due donne. Secondo le ricostruzioni, il 33enne avrebbe dapprima offeso con frasi ingiuriose le due donne e, successivamente, avrebbe afferrato per il collo un suo connazionale intervenuto in loro difesa. Di lì a poco la situazione sarebbe poi completamente degenerata: il giovane, in preda all’ira, ha colpito con un pugno al volto una delle due donne, scaraventandola a terra, e poi anche il marito accorso in aiuto. La Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del prevenuto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.