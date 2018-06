C’era anche l’arte del maestro orafo Michele Affidato all’edizione 2018 dei “Wind Music Awards 2018”, evento che si è tenuto nei giorni scorsi presso l’Arena di Verona e al quale hanno partecipato artisti di primissimo piano in una delle cornici più suggestive per la musica italiana. Un vero e proprio spettacolo nel corso del quale, da oltre dieci anni, vengono premiati coloro che si sono distinti per le vendite dei loro album e dei singoli e per i risultati conquistati nei live. A Michele Affidato l’Afi, “Associazione Fonografici Italiani”, che riunisce e rappresenta i produttori di fonogrammi e video musicali, tutelando e promuovendo gli interessi collettivi dell’industria del settore musicale, ha commissionato un premio di straordinaria importanza. Il “Premio Speciale AFI” che raffigura il logo dell’associazione, realizzato su lastra d’argento e base in cristallo è stato consegnato a Fiorella Mannoia, artista che Michele Affidato ha avuto modo di premiare con delle sue opere già diverse volte nel corso della sua carriera. Di recente l’Afi ha rinnovato i suoi vertici, lo scorso venti marzo l’associazione ha eletto come suo Presidente il giovane Francesco Cerruti che ha già contattato il maestro Michele Affidato per coinvolgerlo in una serie di iniziative di grandissimo spessore. La collaborazione tra il Maestro e l’Afi risale ormai a diversi anni, visto che ha avuto il compito di realizzare premi per il gotha della musica italiana, non solo al Festival di Sanremo ma anche in tante altre manifestazioni. Il premio è stato assegnato a Fiorella Mannoia nel corso del Wind Music Awards 2018 e consegnato sul palco da Carlo Conti e Vanessa Incontrada; la stessa opera, inoltre, è stata messa nelle mani dell’artista nel backstage prima dell’evento da Sergio Cerruti, Marica Pellegrinelli e Federico Russo. Sul palco si sono alternati i vari Baby K, Benji & Fede, Biagio Antonacci, Coez, Cristina D’Avena, Emma, Elisa, Ermal Meta, Federica Carta, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gianna Nannini, Il Volo, Izi, La Rua, Laura Pausini, Maneskin, Max Pezzali – Nek – Francesco Renga, Riki, Shade, Sfera Ebbasta, Thegiornalisti,Ultimo e molti altri. “Siamo ancora al fianco dei grandi della musica italiana – afferma Michele Affidato – con l’Afi ormai abbiamo instaurato un rapporto che dura da diversi anni ed è sempre un piacere realizzare i premi per un’associazione che tutela e valorizza la musica italiana, un vero patrimonio per il nostro Paese. Premiare poi Fiorella, artista dal talento infinito, mi riempie di gioia e orgoglio”. Soddisfatto anche il Presidente Cerruti: “Sono felice e grato che l’Afi abbia avuto la possibilità di tornare sul palco dei WMA 2018, ancora di più per premiare un’artista raffinata quale Fiorella Mannoia anche nella sua veste di produttrice indipendente”.