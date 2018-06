di Angela Strano

Si sono svolti, per il secondo anno consecutivo, presso l’auditorium della Scuola di Musica di Delianuova, i “Concerti di Primavera”, iniziativa portata avanti dall’Assiciazione Culturale “N. Spadaro” guidata dal presidente Franco Palumbo. Diversi i musicisti che fino ad oggi si sono esibiti, diversi altresì i generi musicali che il pubblico ha potuto gustare e ammiare. Si è cominciato il 16 maggio con i “Madamadoré” che hanno eseguito musiche d’autori italiani, il 21 maggio è stata la volta di Fabio Macagnino che ha presentato il suo ultimo album intitolato “Candalìa”; ancora, il 31 maggio sono stati i piccoli dell’orchestra di fiati, la cosiddetta Junior Band, che, diretti dal Maestro Gaetano Pisano, hanno suonato brani di Homer, Bodelt, Clark, Smith e Agnello mentre il 3 giugno scorso si sono esibiti i “Synaphé Saxophone Quartet” con, in più, la partecipazione del deliese Filippo Ialiano che ha eseguito tre brani musicali; infine il 10 giugno si è svolto il concerto “Flute Revolution”, con Alessandro Carere e Antonino Barillà, la classe di flauto della scuola di musica e al pianoforte Domenica Ilenia Rottura. Musica di qualità quella che è stata offerta al pubblico che ha seguito i concerti, eventi che dimostrano ancora una volta l’impegno dell’associazione muiscale deliese per la promozione culturale del nostro territorio. E come ulteriore riconoscimneto della bravura dell’orchestra di fiati “G. Scerra”, il prossimo 17 giugno, i ragazzi si esibiranno, nell’ambito dei “Concerti alla Cappella Paolina”, organizzati dalla presidenza della Repubblica con Rai Radio 3, presso i giardini del Palazzo del Quirinale.