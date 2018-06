Reggio Calabria – “L’associazione ha come scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi”. Sulla base dell’articolo 3 del nostro statuto, afferma il Presidente Regionale U.Di.Con. Calabria, Peppino Ruberto, abbiamo chiesto chiarimenti ad Anas Spa, sulla reiterata mancanza di illuminazione della Galleria “Paci” sul tratto autostradale A2 direzione Reggio Calabria, che sicuramente avrà riscontri positivi per tutta l’utenza veicolare che giornalmente percorre quel tratto autostradale.

Interventi volti a garantire, seppur in maniera minima, la sicurezza stradale” afferma ancora Ruberto “hanno per noi un valore davvero essenziale perché ci permettono di rappresentare e dar seguito attivamente a tutte quelle istanze che giornalmente ci vengono comunicate nelle sedi del territorio nazionale. Riguardo alla sicurezza stradale siamo davvero molto attenti, continua Ruberto, perché si tratta di voler dare un segno tangibile e concreto. Un plauso in tal senso va fatto anche ad Anas Spa per la tempestività e la prontezza prestata per risolvere il problema, dandoci risposte certe in tal senso”.