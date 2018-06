Grandi consensi per il concerto di Roberto Cacciapaglia, il pianista di fama mondiale

che ieri ha tagliato il nastro della seconda edizione di “Exit. Deviazioni in arte

e musica”. Affascinante si è rivelato il viaggio musicale del maestro che, con

il suo pianoforte, ha intrattenuto il numeroso pubblico dell’Auditorium Guarasci

di Cosenza. Tantissimi i presenti, accorsi entusiasti nel cuore del centro storico

nonostante la pioggia. Scrocianti pure gli applausi durante la serata all’insegna

dello straordinario successo dell’artista, che ha saputo letteralmente conquistare

la platea con note armoniche e sognanti.

Ausiliato da sofisticati software che espandono nello spazio i suoni del pianoforte

modificandone l’essenza per restituirgli la più intima natura, il compositore

e pianista milanese ha eseguito i brani di maggiore successo e in particolare quelli

contenuti nel lavoro discografico “Doppio Tempo” del 2017, ripubblicato in una

versione celebrativa e più intima.

Un evento unico nel suo genere, dunque, quello che ieri ha visto giganteggiare Roberto

Cacciapaglia, che oggi ha all’attivo ben 18 album, numerose colonne sonore prestate

al cinema e alla televisione, importanti collaborazioni come quella con la Royal

Philharmonic Orchestra di Londra, senza contare la composizione della “Musica dell’Albero”

per Expo Milano 2015. C’è da dire, inoltre, che la Città Bruzia ha rappresentato

una delle sole due tappe al Sud Italia del suo tour internazionale che da ottobre

proseguirà in America, Bielorussia e Cina. «La Calabria – ha dichiarato il maestro

– è una terra meravigliosa. Rievoca il mito di Orfeo che con la lira incanta le

creature del bosco, entra in vibrazione con la natura e abbatte persino le mura di

Gerico. Sono contento di essere qui».

L’intrigante concerto, che ha coniugato tradizione classica a sperimentazione elettronica,

è rientrato nel cartellone di eventi della pregiata rassegna culturale siglata Piano

B. Accanto alla grande musica si prevede anche il buon teatro. Il prossimo appuntamento

della kermesse è infatti fissato al 12 luglio, nell’incanto del Castello Normanno

Svevo. Protagonista assoluto della scena sarà l’istrionico attore Edoardo Leo

con l’atteso spettacolo “Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche”.

Anche quest’anno la contaminazione tra le diverse forme d’arte si è confermata

unica e non ha tradito gli ideali di “Exit”, continuando a garantire una vita

di fuga dalla quotidianità e a guardare il mondo secondo un altro ritmo.