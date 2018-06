di Antonio Spina

Si è dovuto attendere diverse settimane prima che arrivasse l’ufficialità. Roberto Cevoli è il nuovo tecnico della Reggina per la stagione sportiva 2018/2019. Che fosse lui l’allenatore della squadra amaranto per la prossima stagione era, comunque, palese poiché Cevoli è rimasto sempre in strettissimo contatto col diesse per portare avanti numerose trattative utili per l’allestimento della rosa. ”La Reggina 1914 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2018/19 al Sig.Roberto Cevoli. Il tecnico verrà presentato alla stampa nel corso della prossima settimana”. Questo è il comunicato ufficiale apparso sul sito della società. I nomi sul taccuino del direttore sportivo Taibi erano quelli di Beppe Scienza del Monopoli, Trocini del Rende e Bianco del Siracusa ma, fin dall’inizio, si è intuito che l’intenzione della società fosse quella di affidare la conduzione tecnica all’ex allenatore del Renate. Roberto Cevoli, nel corso della sua carriera, ha giocato tra l’altro a Reggio Calabria per tre stagioni ottenendo, da protagonista, la promozione in serie B nel 1995, nonché è stato allenatore della Primavera amaranto. La scelta della società, così com’è già accaduto per il direttore sportivo Taibi, il general manager Branca, a cui si aggiunge anche l’ufficialità dell’ex portiere Emanuele Belardi come nuovo direttore delle giovanili, è quello di avvalersi di figure con precise competenze tecniche. Si tratta di persone che in momenti diversi della loro carriera hanno indossato la gloriosa casacca amaranto e, più di chiunque altro, conoscono alla perfezione l’ambiente Reggina e le particolari dinamiche interne che consentono di raggiungere risultati prestigiosi. La volontà del Presidente Praticò è quella di ricompattare l’intero ambiente che nel corso degli ultimi anni, anche prima del fallimento, è andato sempre più disgregandosi, volendo far rinascere quell’entusiasmo e quel senso di appartenenza, da sempre valori imprescindibili da cui ripartire per portare la Reggina in palcoscenici più consoni alla sua storia. Cevoli nell’ultima stagione ha allenato il Renate, club di Lega Pro, girone B, chiudendo la regular season al settimo posto, piazzamento che ha permesso alla squadra brianzola di affrontare al primo turno dei play-off, in gara unica, il Bassano che ha sconfitto il Renate con il punteggio di 2-0 facendo sfumare il sogno serie B.