Io non ci sto! Noi non ci stiamo! Con la mia assenza al Consiglio comunale di oggi intendo denunciare il comportamento scorretto di questa Presidente del Consiglio Comunale e del suo Sindaco che si divertono ad inviare avvisi di convocazione all’ultimo minuto a mezzo PEC (posta elettronica certificata) per poi sbattere la porta in faccia ai capigruppo, impedendo il regolare svolgimento della conferenza e delle commissioni consiliari. Oggi signora Presidente avrei voluto portare all’attenzione del Consiglio Comunale la preoccupante gestione dei ragazzi del servizio Civile da questa amministrazione voluto ed avviato e denunciata dal sindacato S.U.L.P.I. per irregolarità, dei ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro che hanno vissuto la stessa vicenda, nell’indifferenza di un Ente che non vuole la crescita e la formazione dei giovani, con responsabilità forti e dirette dell’assessore al ramo. Avremmo voluto che la determinazione dei valori venali delle aree edificabili site nel territorio comunale e l’applicazione ai fini IMU fosse stata trattata ad inizio 2018 e non a metà anno , passando prima al vaglio della II^ Commissione Consiliare “Assetto del Territorio” ma ce lo avete prepotentemente impedito!

Stavolta non staremo fermi, informeremo gli organi superiori competenti perché ciò che è successo oggi è l’ennesimo attacco alla democrazia ed alla partecipazione civile di tutti noi.

Sollevante per Cittanova Libera La Consigliera Comunale

Dott.ssa Luisa Foci