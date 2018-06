«Il bene in Comune». Questo il tema del progetto promosso dalla cooperativa Pathos in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative per la giornata mondiale del rifugiato. Il laboratorio mobile e interattivo, che inaugura il programma dell’estate cauloniese, si occuperà del restauro delle 19 panchine dislocate sul lungomare di Caulonia Marina. L’evento è in programma dal 18 al 24 giugno a partire dalle 18. Coloro che volessero contribuire manualmente nella realizzazione del laboratorio sono invitati a partecipare.