Il Gip del Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti, non ha convalidato il fermo al quale era sottoposto F.E., ventottenne pluripregiudicato coriglianese, disponendone l’immediata remissione in libertà. L’uomo è accusato di stalking e lesioni personali aggravate, anche dalla recidiva, ai danni di una minorenne. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Corigliano e il personale del Commissariato di P.S. avevano eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che disponeva per il 28enne la detenzione in carcere.

LE ACCUSE – Al ventottenne F.E. si contestano più episodi di atti persecutori verificatisi dal maggio dello scorso anno. È inoltre accusato di aver molestato e picchiato la vittima in più occasioni, attraverso scenate di gelosia e condotte reiterate, colpendola a calci e pugni se la stessa non si atteneva ai suoi ordini.

In sede di udienza per la convalida del fermo, il Gip ha accolto le richieste della difesa non convalidando il fermo e disponendo la scarcerazione del 28enne, al quale residua un divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati.