Grande soddisfazione al Liceo Linguistico paritario “Giovanni Paolo II” di Gioia Tauro per l’alunna Gioffrè Cristina, diciottenne proveniente da Rizziconi, la quale è stata premiata dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa e da lunedì 25 a venerdì 29 Giugno 2018 avrà così la possibilità di partecipare ad una summer school, completamente in lingua inglese, organizzata dall’istituto della città toscana.

La Gioffrè, infatti, è risultata vincitrice, insieme ad altri 140 ragazzi provenienti da tutta Italia e frequentanti tutti il penultimo anno della scuola superiore nell’anno scolastico appena trascorso, del concorso “Premiamo le Eccellenze – classi IV”. Una selezione appositamente ideata per gli studenti che si sono particolarmente distinti nelle lingue straniere sia sotto il profilo del profitto che della motivazione e che per accedere alla selezione hanno dovuto inviare alla Scuola Superiore di Mediatori Linguistici una Domanda di

Partecipazione, unitamente alla pagella scolastica e ad una lettera di motivazione interamente in lingua inglese.

Così, tra un’ultima interrogazione ed un compito in classe, lo scorso 31 maggio è arrivata alla studentessa a mezzo posta la comunicazione della vittoria. Una lieta notizia che ha ricoperto di orgoglio non solo Cristina, ma anche il suo insegnante di lingua inglese Rosario Liberto, che ha sempre creduto in lei e nelle sue capacità, e l’intero Liceo Linguistico.

Un grande in bocca a lupo va quindi a Cristina, la quale tra pochi giorni si troverà ad affrontare questa meravigliosa avventura a Pisa che sicuramente le lascerà qualcosa di indelebile ai fini della sua formazione linguistica e culturale!