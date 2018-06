“Potere al Popolo – Roccella Jonica” ci mette la firma per dire “No” al potere della finanza sulla politica e si schiera dalla parte di chi intende modificare l’attuale testo degli articoli 81 e 97 della Costituzione che impongono allo Stato e agli enti locali l’equilibrio delle entrate e delle uscite, gravando in maniera sconsiderata e irresponsabile su sanità, istruzione e welfare.

Domenica 17 giugno a partire dalle 18 saremo di nuovo nella centralissima piazza San Vittorio per sostenere la raccolta delle firme a favore della legge di iniziativa popolare, proposta da USB, Eurostop e altre organizzazioni per l’eliminazione del principio del “pareggio di bilancio” dalla Costituzione. Un simile vincolo è stato introdotto nel 2012 dal Governo Monti, su spinta dell’Unione Europea e con il consenso di tutte le forze politiche presenti allora in Parlamento.

Liberarsi da questa oppressione non è solo una battaglia ideologica contro il neoliberismo, ma è anche e soprattutto una necessità legata alla prassi per l’emancipazione e per il rilancio di una società più equa e solidale.

“Potere al popolo – Roccella Jonica”