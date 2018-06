“Esprimo la mia viva soddisfazione per la riapertura del tratto viario sulla Ss 18,

in località Principessa di Campora San Giovanni.”. È quanto dichiara il consigliere

regionale Bevacqua, presidente della IV Commissione, che si era prodigato nelle scorse

settimane per la soluzione del problema, attraverso un incontro presso il Dipartimento

Lavori Pubblici e in sede di audizione in Commissione. “Ringrazio – prosegue Bevacqua

– il presidente Oliverio, l’assessore Musmanno, nonché i responsabili Anas, il capo

dipartimento Calabria, ing. Ferrara, e l’arch. Silletta, responsabile del tratto

viario in questione: la piena sinergia con cui si sono adoperati, unitamente alla

prontezza nell’affrontare la problematica, hanno garantito una tempistica estremamente

rapida ed efficace. Credo possano dirsi soddisfatte le associazioni di categoria

del comprensorio del basso Tirreno cosentino, per un risultato raggiunto anche grazie

al loro stimolo e alla loro sollecitazione”. “A breve – conclude Bevacqua – come

preannunciato in Commissione Ambiente e Territorio, mi farò promotore dell’avvio

del tavolo di concertazione fra Comune di Amantea, Anas e Regione per la definizione

degli interventi idonei a evitare l’erosione costiera e la conseguente incidenza

sulla statale 18”.