Reggio Calabria – “Dopo una notte di acquazzoni in città ci si risveglia

prendendo atto dei danni causati dalla mancanza di manutenzione e

prevenzione. Altra storia è quella che riguarda gli scavi di Piazza

Garibaldi, sui quali per primi abbiamo chiesto risposte all’Amministrazione

senza ricevere nei fatti prese di posizione fattive ed importanti. Forse in

modo provocatorio sarebbe stato meglio non fossero mai stati trovati” –

esordisce così Roberta Riso, portavoce del movimento CasaPound a Reggio

Calabria. “Uno stagno, una piscina a cielo aperto con dentro sporcizia che

galleggia. Sembriamo immeritevoli di una così grande scoperta ma capiamo

che per evidente mancanza di programmazione e capacità non c’era altra

soluzione che quella di riseppellire gli scavi così come era emerso. Grandi

complimenti a Falcomatà e alla sua Giunta che vede annegare la nostra

città”.