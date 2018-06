di Angela Strano

DELIANUOVA – Si è svolto lo scorso 14 giugno, presso la sala consiliare, il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria. All’assemblea, diretta dal presidente del civico consesso Rocco Catalano, erano presenti, per la maggioranza, il sindaco Francesco Rossi, i consiglieri Vincenzo Ottobre, Giuseppe Papalia, Francesco Giorgi, Teresa Carbone, Angelo Gioffré, mentre per la minoranza sono intervenuti i consiglieri Saverio Tripodi e Paola Lemma. Quest’ultima, commissaria provinciale dell’UDC, ha letto una dicharazione nella quale comunicava che il gruppo di minoranza composto dalla stessa e da Tripodi, avendo entrambi aderito al progetto UDC (Cesa presidente), condividendone la linea politica ispirata ai valori cattolico-democratici, intende costituirsi in seno al civico consesso come gruppo politico UDC. Quattro i punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, è stata approvata alla unanimità la variazione al bilancio di previsione 2018/2020 relativo alle opere pubbliche e riguardante i finanziamenti già accordati dalla Città Metropolitana, per un valore di 150.000 Euro per il completamento della Villa Comunale e per un ammontare pari a 900.000 Euro per il completamento della strada di circonvallazione; è stata conseguentemente approvata la variazione al piano triennale delle opere pubbliche. Si è proceduto, altresì, alla ratifica delle delibera di Giunta Comunale n. 49 del 18 maggio per garantire la continuità del servizio di raccolta differenziata e indifferenziata, dopo l’interdittiva antimafia alla ditta Italserv. Una proroga, che, come ha spiegato il sindaco, necessita di un aumento della quota mensile.