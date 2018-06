​”Il miracolo di Leverkusen” come hanno definito il piccolo Florian, nato il 15 giugno nell’ospedale di Leverkusen. Flora è una donna di 58 anni e, nonostante l’età decisamente avanzata, di recente è diventata mamma per la prima volta, mettendo al mondo Florian. E’ sposata con un uomo di 72 anni. Fin dal primo momento, tra i due è stato vero amore e infatti insieme hanno deciso subito di mettere su famiglia. Per 24 anni, Flora e suo marito hanno cercato di diventare genitori. I medici però non gli davano speranze, dicevano che erano entrambi troppo vecchi per avere dei bambini. Loro non hanno voluto dargli ascolto e hanno voluto provarci lo stesso. Con perseveranza, hanno esplorato tutti i tipi di tecnologie nate per la riproduzione assistita e, alla fine, sono riusciti a trasformare il loro sogno in realtà con la fecondazione in vitro.

Oggi, Flora è mamma di Florian e non potrebbe essere più felice. Il piccolo sta bene, pesa 3.360 grammi. E con una dimensione di 53 cm è in perfetta forma. La neomamma ora si gode la compagnia del bimbo: tenerlo tra le braccia è per lei una soddisfazione immensa. A tutte le donne che si sentono troppo vecchie per avere dei figli, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, vuole dire che non è mai troppo tardi per diventare mamme. Lei ci ha provato per anni e ci è riuscita, nonostante le previsioni mediche non fossero delle migliori.