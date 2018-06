Si è svolta questa mattina, presso la sala conferenze del CONI Point di Cosenza, l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato FISI Calabro Lucano presieduta dal Consigliere Tecnico federale Carlo Dal Pozzo. Il ruolo di segretario è stato assunto da Pino Abate, già consigliere nazionale Coni, ora componente della commissione Federtennis Europe. Dopo una breve introduzione seguita alle note dell’inno di Mameli, i saluti del primo Presidente del CAL Ettore Cozza e del Presidente provinciale FISI Enzo Mele. A seguire si è dato il via alle votazioni che hanno visto riconfermare all’unanimità l’avvocato Bianca Zupi alla guida del CAL con 601 voti.

Dopo lo spoglio delle schede, avvenuto a cura della Commissione Verifica Poteri presieduta dall’avv. Francesco Ripoli, si è preceduto alla nomina di Consigliere laico per: Carla Caputo (voti 434), Giovanni Izzi (voti 434), Piera Luberto (voti 434), Giuseppe Mirarchi (voti 434), Francesco Talarico (voti 434), Michele Paone (voti 238) e Alfonso Taranto (voti 238).

Sono stati eletti Consiglieri Atleti Maria Vincenza Forte (voti 106) e Giorgio Cipparrone (voti 72). Isabella Salamone è stata riconfermata Consigliere Tecnico con 15 voti. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato eletto Giovanni Covino. Il rinnovato Direttivo guiderà il Comitato FISI CAL per il prossimo quadriennio olimpico. Obiettivi dichiarati dal Presidente: raddoppiare il numero dei tesserati e tenere alta la bandiera della Federazione.