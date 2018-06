L’amministrazione Comunale di San Roberto “sta monitorando la situazione in seguito al violento nubifragio che nelle scorse ore si è abbattuto sul nostro territorio. Una situazione critica, dovuta alle piogge incessanti, che ha prodotto ingenti danni alle colture, alle abitazioni, alla viabilità. Provocando disagi e problemi a molti cittadini” si legge in una nota.

“In queste ore, in sinergia con la Città Metropolitana e la Protezione Civile Regionale, interpellati insieme a tutti gli enti preposti dall’Amministrazione Comunale, provvederemo a fare la conta dei danni. Per questo chiediamo, con forza e a tutela della popolazione, il sostegno delle autorità competenti per poter risolvere le criticità. Come Amministrazione Comunale, attraverso la nostra Giunta Comunale, chiederemo, inoltre, di proclamare lo stato di calamità naturale”.