Nel paniere di articoli, della linea di prodotti che porta in tavola il vero succo dell’Italia frutto dell’accordo tra Filiera Agricola Italiana spa, struttura che firma i contratti con l’industria e la GdO per accorciare la filiera, e Lidl Italia, azienda leader della GDO, ci sarà la bevanda analcolica a base succo di agrumi di Calabria, fornito dall’azienda “Gioia Succhi” di Gioia Tauro (RC) con una percentuale minima del 30%. La catena della GdO distribuirà la bevanda in 600 punti vendita. Si fa strada sempre di più – commenta Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – la qualità e bontà, oltre agli standard di etica e trasparenza. Dopo il risultato del 20% di succo nelle bibite accogliamo questa decisa scelta con grande soddisfazione e attenzione perché contribuirà a far crescere nuovi ed importanti spazi di mercato a beneficio della nostra agrumicoltura. Il progetto è un ulteriore passo avanti verso un assortimento sempre più votato alla sostenibilità e al territorio. Filiera Agricola Italiana spa ha affiancato Lidl Italia nello sviluppo di questa nuova linea di prodotto che si caratterizza per l’utilizzo di prodotto agricolo, 100% italiano e tracciabile. Il prodotto si fregia del sigillo FDAI (Firmato dagli Agricoltori Italiani) che garantisce, sostiene e promuove un modello di gestione etico dell’intera filiera produttiva, basato su valori agricoli e tutela dell’economia dei territori. Il disciplinare FDAI comprende anche importanti tutele sociali, come una equa distribuzione della catena del valore, nel rispetto dei diritti di chi lavora, di chi consuma e di tutti gli attori coinvolti oltre a facilitare la definizione di accordi di filiera pluriennali per garantire un giusta remunerazione agli agricoltori.