Una notte magica che sarà occasione per migliaia di appassionati e innamorati di ammirare la bellezza del Borgo storico di Gerace in ogni sua forma. C’è grande fermento per l’arrivo della terza edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, che quest’anno si svolgerà il 23 giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate. La “Notte Romantica”, evento nazionale organizzato dall’Associazione, e che lo scorso anno ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori, in soli tre anni si è rivelato uno degli eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, sta lavorando alacremente all’organizzazione dell’evento, per cercare di proporre un programma originale sempre in linea con il format indicato dall’Associazione nazionale. Via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare l’amore ed il romanticismo in una serata magica, dove potersi riscoprire “romantici” nell’atmosfera esclusiva di Gerace, unanimemente riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia. Inoltre, tutti i protagonisti di questa magica notte, potranno partecipare al Challenge Instagram #borgoromantico2018, inviando le foto a tema amore e bellezza realizzate nell’occasione. Il programma dell’iniziativa prevede alle ore 20,00 l’esibizione itinerante della “Otto Street Band”. Seguirà alle ore 20,30, in Piazza del Tocco, l’esibizione dell’Associazione scuola di ballo “Voci di Primavera”. Alle ore 22,00 circa, la Otto Street Band riprenderà il suo spettacolo per le vie del centro storico. Due i momenti caratterizzanti e unificanti: la degustazione nei ristoranti del dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione dalla chef stellata Valeria Piccini, e l’ormai tanto atteso bacio di mezzanotte, coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini, a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative. L’elenco dei Borghi partecipanti alla Notte Romantica è disponibile sul sito www.borghipiubelliditalia.it