Assistiamo periodicamente ad annunci-spot elettorali da parte di qualche

sindaco che ormai ha abbandonato la propria professione e ha intrapreso

quella del politico di mestiere. Sembra ormai che ci si prepari a campagne

elettorali continue fondate sul candidarsi sempre e comunque. Oggi siamo ai

temi del comune unico e i fondi europei da spendere.

E’ opportuno chiarire che i fondi assegnati dalla Regione Calabria e che

rientrano nella programmazione che sta per scadere, risultano essere “non

spesi” e ancora non è del tutto chiaro se i tempi saranno rispettati.

Eppure, eppure sembra che il Comune di Cosenza e quello di Rende abbiano

già consegnato delle opere pubbliche frutto di spese di decine di milioni

di euro a loro assegnati. Ciò è destituito di fondamento.

L’unione dei comuni poi, in Calabria, è regolamentata da una Legge

regionale che *stabilisce tempi e modi precisi *e non sarà certo una

“prefazione” di un documento di programmazione economica a stabilire o ad

unire Cosenza con Rende. Sono state poi diverse le dichiarazioni

contrastanti tra i due sindaci che oggi qualcuno vorrebbe far apparire

invece uniti e compatti. Nessun atto concreto è stato approvato dai due

Consigli comunali, nessun referendum è stato deliberato e soprattutto il

sindaco di Rende che si appresta a ricandidarsi alle prossime elezioni

amministrative *non va certo verso la direzione di comune unico.* Riguardo

invece la spesa dei fondi che sono stati assegnati già da due anni dalla

Regione Calabria ai comuni, essi dovranno garantire la rendicontazione

dell’intera cifra interprossimale anno. Non abbiamo parole rispetto

all’irrequietezza e alla sufficienza con cui vengono trattati certi temi.

Basta – dunque – a spot elettorali e, prima di pubblicizzare mere

intenzioni, il Sindaco di Cosenza realizzi la spesa e la rendiconti,

seguendo i dettami della Legge e delle regole contabili.

Movimento NOI – RETE UMANA

Movimento di Opinione Sociale, Culturale e Politico