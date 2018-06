«Si continua a parlare di potenziare città del nord dimenticando che esiste un sud

che da anni chiede attenzioni. Adesso basta. Il Meridione viene isolato per scelta

e questo non possiamo più permetterlo».

Il senatore Marco Siclari non ci sta all’ennesima richiesta di attenzione nei confronti

del nord a discapito di un Sud che stenta a decollare per via di un isolamento continuo

e costante provocato da un disinteressamento totale a livello governativo.

«Se si vuole fare un referendum per la Tav in Piemonte – ha dichiarato Siclari –

allora chiedo che contestualmente, lo stesso giorno, si faccia un referendum per

le grandi opere al Sud e dare risposte concrete: una 106 completa che colleghi le

quattro regioni attraversate, l’alta velocità ferroviaria deve arrivare fino alla

costa ionica della Calabria e in Sicilia e, infine, il Ponte sullo Stretto. Non è

più pensabile che ad essere trascurate siano le regioni che, invece, hanno più bisogno

e sono le uniche che hanno un potenziale inespresso in grado di creare sviluppo per

tutto il paese. Se il Meridione cresce tutta l’Italia esce dalla crisi, diversamente

continueremo a curare un malato immaginario. Per quanto mi riguardo i riflettori

rimarranno puntati al Sud finché non verranno superate queste differenze di trattamento

che vanno a ledere il sacrosanto diritto di uguaglianza e dignità sancito dalla costituzione».