Una ampia area depressionaria che da più giorni insiste sull’Europa orientale

determina tempo perturbato sulle regioni centromeridionali. In particolare in Calabria

per le giornate di oggi e di domani sono previsti ancora fenomeni temporaleschi,

sopratutto ad evoluzione diurna.

Dal tardo pomeriggio di oggi e per tutta la notte dovremmo assistere ad una tregua,

almeno dei fenomeni più estremi, mentre dal primo pomeriggio di domani è atteso

un riacutizzarsi dei fenomeni temporaleschi con quantitativi cumulati localmente

forti.

Nella giornata odierna abbiamo assistito a fenomeni temporaleschi sparsi, brevi ed

intensi, che hanno fatto registrare comunque delle cumulate nelle 6 ore prossimi

ai 50 mm nella zona del catanzarese, della piana di Gioia Tauro (RC) e di Joppolo

(VV)

Tutti i corsi d’acqua dei bacini interessati dall’evento pluviometrico hanno fatto

registrare un generale innalzamento dei livelli idrometrici.

Il Centro Funzionale, comunque, seguirà l’evolversi della situazione in contatto

con il Dipartimento nazionale della protezione civile, le Prefetture – U.T.G. e

la Protezione Civile Regionale.