Le nuove disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria colmano il vuoto normativo in un settore delicato della vita della comunità calabrese”. È quanto dichiara il consigliere regionale Francesco D’Agostino (Oliverio Presidente) a margine dell’odierna seduta dell’Assise di Palazzo Campanella.

“Mi corre l’obbligo – prosegue – di ringraziare i colleghi consiglieri per la sensibilità dimostrata nel voler approvare il corpo di emendamenti che ho presentato, congiuntamente con il relatore della legge on. Michele Mirabello, allo scopo di garantire, nella definizione dei requisiti per l’esercizio dell’attività funebre, il giusto equilibrio tra la tutela del lavoro regolare e la sopravvivenza dei piccoli operatori del settore”.

“Il progetto di riforma – conclude D’Agostino – disegna un quadro normativo organico e in linea con le differenti sensibilità dei cittadini, in armonia con i cambiamenti intervenuti nel recente passato nella legislazione nazionale. Dunque – sottolinea il consigliere – l’odierna approvazione della proposta di legge presentata dai colleghi Giudiceandrea ed Esposito è segno dell’attenzione del Consiglio regionale rispetto ad un tema molto sentito come quello del post vita”.