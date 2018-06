Partirà dalla Calabria il CONCURANZA Solving Tour

C’è grande attesa per la partenza del Concuranza Solving Tour, ideato e organizzato da MEDITA HUB (Mediterranean Innovative Tools and Applications), evento che muoverà i primi passi proprio dalla Calabria, con una prima tappa speciale prevista a Rende (CS) il prossimo 3 luglio 2018, alle ore 15.30, presso la sala congressi della sede BCC Mediocrati.

Istituzioni, imprese, famiglie e cittadini, sempre più preoccupati dalla morsa delle nuove povertà che minacciano il quotidiano e il futuro di tutte le generazioni, attendono di conoscere le informazioni indicate dalla Medita Hub, nuova Net Box Organization del Mediterraneo, visto che le principali agenzie governative, oltre ai più autorevoli centri di analisi economica e sociologica, parlano con sempre maggiore insistenza di un consistente aumento del numero di soggetti che vivono in povertà, sotto la cosiddetta soglia di sopravvivenza, con un costante e preoccupante aumento del livello di crisi.

Medita Hub è una rete intelligente costituita da imprese, enti di ricerca, finanza, assicurazione, territori, istituzioni, start up innovative, investitori e partner tecnologici e accademici: “attori” che operano sinergicamente, mediante un “laboratorio permanente” che ha la finalità di produrre soluzioni e applicazioni scientifiche per lo sviluppo di ogni territorio e mercato, sorta per combattere vecchie e nuove forme di povertà sociale, economica e culturale rilanciando il concetto di shared solving solutions per promuovere il ben vivere mediterraneo attraverso la scienza e le sue scoperte e applicazioni.

MEDITA Hub ha deciso di promuovere un lungo Giro d’Italia a tappe: il Con-Curanza Solving Tour, una serie di conferenze stampa e tavole rotonde che risalgono il Paese da Sud a Nord, secondo il verso storico della migrazione inarrestata delle risorse umane, per mettere al tavolo le migliori intelligenze e i più aggiornati strumenti di soluzione che la scienza e il pensare mediterraneo sono in grado di esprimere.