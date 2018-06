A Flavio Giurato il premio “Giorgio Lo Cascio” 2018

È Flavio Giurato il vincitore del “Premio Giorgio Lo Cascio” 2018, il

riconoscimento nato nel 2005 a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

(Catanzaro), assegnato a cantautori di valore fuori dai circuiti mainstream

e diretto da Enrico Deregibus.

La premiazione si terrà in estate a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio in

occasione di un concerto di Giurato. La data verrà annunciata prossimamente.

La manifestazione intende ricordare Giorgio Lo Cascio, storico cantautore

romano scomparso nel 2001. Con lui Francesco De Gregori all’inizio della

carriera aveva formato il duo “Francesco e Giorgio” e successivamente,

anche con Antonello Venditti e Ernesto Bassignano, “I giovani del Folk” (i

“quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulle spalle” di “Notte

prima degli esami” di Venditti).

Flavio Giurato è, come recita la sua scheda biografica, “il segreto meglio

custodito della musica italiana”. Artista di culto per addetti ai lavori e

appassionati, è autore di tre album meravigliosi tra il 1978 e il 1984: Per

futili motivi, Il tuffatore e Marco Polo. In particolare “Il tuffatore” lo

fa conoscere al pubblico più attento di quegli anni. I videoclip estratti

dall’album saranno parte fondante del programma Mr. Fantasy condotto da

Carlo Massarini.

Dopo un lungo periodo di pausa nel nuovo secolo è tornato all’attività. Nel

2004 la casa editrice No Reply, decide di pubblicare “Il tuffatore.

Racconti e opinioni su Flavio Giurato” un libro di racconti ispirati alle

canzoni dei primi tre dischi del cantautore. Con l’occasione, a vent’anni

di distanza da “Marco Polo” e in allegato al libro, esce un disco live, il

primo e l’unico della sua carriera.

Nel 2007 arriva un nuovo disco di inediti, “Il manuale del cantautore”.

Negli ultimi anni la sua attività si intensifica, sia per quanto riguarda i

concerti che i dischi: nel 2015 esce “La scomparsa di Majorana”, nel 2017

“Le promesse del mondo”, dischi assai considerati dalla critica.

Il Premio Lo Cascio è organizzato dall’Associazione Primavera Andreolese

con il patrocinio della Regione Calabria e dell’amministrazione comunale di

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. La direzione artistica è di Enrico

Deregibus, autore fra l’altro della biografia di Francesco De Gregori “Mi

puoi leggere fino a tardi”.

Negli anni precedenti il riconoscimento era andato a Max Manfredi (2005),

Pino Marino (2006), Rudy Marra (2007), Sulutumana (2008), Carlo Fava

(2009), Susanna Parigi (2010), Marco Ongaro (2011), Luca Gemma (2017).

Il Premio è stato assegnato da una ampia e prestigiosa giuria coordinata da

Deregibus e comprendente: Roberta Balzotti (Tgr Rai), Marcello Barillà

(Obiettivo Calabria), Stefano Bartolotta (Indie-roccia.it), Alberto

Bazzurro (Musica jazz), Maurizio Becker (Classic rock), Mario Bonanno

(Mescalina), Andrea Caponeri (Radio Orvieto web), Roberto Caselli (Jam-TV),

Massimiliano Castellani (Avvenire), Stefano Crippa (Manifesto), Enrico de

Angelis (storico della canzone), Paola De Simone (Radio in Blu), Salvatore

Esposito (Blogfoolk), Claudio Fabretti (Ondarock), Leonardo Follieri

(Jam-TV), Ambrosia J. S. Imbornone (Rockerilla), Annino La Posta

(saggista), Elisabetta Malantrucco (Rai), Michele Neri (Vinile), Bruno

Palermo (CrotoneNews.com), Francesco Paracchini (L’isola che non c’era),

Fausto Pellegrini (Rainews), Andrea Podestà (Nuova scuola genovese),

Giordano Sangiorgi (Mei), Paolo Talanca (Fatto quotidiano), Gianluca Veltri

(Mucchio selvaggio), Gianni Zuretti (Buscadero).

IL PREMIO E GIORGIO LO CASCIO

Dagli anni Settanta S. Andrea Ionio ha ospitato spesso cantautori italiani

che, pur non avendo un grande successo commerciale, hanno fatto la storia

della musica di qualità. L’istituzione, nel 2005, di un premio dedicato

alla canzone d’autore rappresenta un’ulteriore tappa di questo percorso e

l’idea di intitolare il riconoscimento a Giorgio Lo Cascio nasce dal fatto

che nel 1977 proprio S. Andrea ospitò un concerto dell’artista romano

scomparso nel 2001. Gli organizzatori di quello spettacolo conservano un

bellissimo ricordo di quell’evento e per questo hanno voluto ricordare un

artista sottovalutato.

Giorgio Lo Cascio, prematuramente scomparso a soli 48 anni nel 2001, nei

primi anni ’70 fu tra i promotori della cosiddetta “scuola romana”, che si

riconosceva nel Folkstudio di Trastevere. Lui, Antonello Venditti,

Francesco De Gregori ed Ernesto Bassignano danno vita ad un quartetto, “I

giovani del Folk”. Erano legati, i quattro (“quattro ragazzi con la

chitarra ed un pianoforte sulle spalle” come canta Venditti in “Notte prima

degli esami”) dallo stesso amore per il folk, la canzone d’autore, la

poesie e la politica. Giorgio artisticamente era il figlio di Cohen,

Francesco di Dylan, Antonello di Elton ed Ernesto di Tenco. Le loro prime

canzoni erano piene di rabbia, vino, donne, funerali immaginari, aquiloni,

soldati, treni e sogni di libertà. Dopo le prime apparizioni al Folkstudio,

Lo Cascio insieme a De Gregori (di cui era fraterno amico) diede vita ad un

duo, Francesco e Giorgio, assimilabile per alcuni versi a quello di Simon &

Garfunkel. Lo Cascio è però stato un’artista dotato di una personalità

autonoma. I suoi testi ci mostrano una vena intimista, quieta, fatta di

piccoli sentimenti che proprio dalla semplicità traggono la loro

profondità; il tutto espresso attraverso una musica acustica, arpeggiata,

che non disdegna però di arricchirsi tramite gli apporti del moog, del

flauto, del pianoforte, delle percussioni. Durante gli anni ’70 ha avuto

una produzione da cantautore politico, meritevole di essere riscoperta.

Insieme a Venditti e De Gregori, firmò un contratto discografico per la IT.

Mentre Venditti e De Gregori prepararono “Theorius Campus”, il loro esordio

discografico, lui incise “La mia donna”, disco un po’ acerbo, molto

acustico, poco competitivo rispetto ai brani dei vari cantautori che

stavano venendo a galla e di scarsissimo successo. Riemerse nel 1976,

grazie all’etichetta Divergo. Il disco prodotto, “Il poeta urbano”, album

politico molto bello, assai personale, faticò però a farsi strada. Limitati

furono anche i concerti tenuti da Lo Cascio, che l’anno dopo incise (sempre

con la Divergo) un nuovo album, “Cento anni ancora”. Anche questo disco non

ebbe fortuna, nonostante i brani fossero assai validi. Dopo un nuovo

singolo, “Cosa c’è che non va”, sigla del programma tv “Tra scuola e

lavoro”, sparì dalle scene. Molti anni dopo, partecipò ad un gruppo

estemporaneo, denominato U.A.F.F., messo in piedi da vari cantautori allo

scopo di fornire un supporto economico al “Folkstudio” in difficoltà. Uscì

poi un suo nuovo disco, “Il vaso di Pandora”, con Stefano Iannucci. Lo

Cascio è stato ospite del Premio Tenco nel 1975, 1978 e 1983.