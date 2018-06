La giornata mondiale del rifugiato a Girifalco si celebra al Centro Accoglienza L’Approdo. Uno scambio culturale ricco, intenso, pieno di emozioni. Grazie ai tanti partners: Associazione Ada di Catanzaro, Gruppo Storico Città di Catanzaro, Associazione Connecting Europe, Associazione Musicale “Mozart”, Us Girifalco, Associazione Anget, Proloco, Avis, Prociv, Comune di Girifalco. In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’era l’assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Sestito che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa pensata per valorizzare i sentimenti di solidarietà ed accoglienza, da sempre, vivi nella nostra comunità.