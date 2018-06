“Ieri mattina, lunedì 18 giugno, insieme al vicesindaco Sina Bruno, abbiamo svolto un ulteriore sopralluogo presso le scuole del territorio cittadino. Per la prima volta nella storia della nostra città, gli istituti scolastici avranno a loro disposizione un servizio dedicato esclusivamente alla manutenzione ordinaria degli ambienti. Insieme alla ditta aggiudicataria dell’incarico, alle dirigenti, ai docenti ed ai genitori, abbiamo effettuato una attenta analisi delle criticità, individuando le priorità sulle quali intervenire in vista del prossimo anno scolastico. Siamo particolarmente soddisfatti per il risultato ottenuto, non soltanto perché rappresenta una novità assoluta e di straordinaria importanza, ma soprattutto perché, da oggi, potremo offrire ai nostri studenti la possibilità di vivere il loro percorso scolastico in ambienti sicuri, salubri e confortevoli. Per realizzare questo progetto sarà fondamentale l’apporto dei genitori, che oggi hanno assunto un primo impegno per affiancare noi e la ditta nelle necessità dettate dalle operazioni di manutenzione. Dal canto nostro, siamo a completa disposizione degli alunni e delle loro famiglie, per dare risposta celere alle loro esigenze. La scuole sono il luogo dove vivono, crescono e si formano i nostri ragazzi e noi abbiamo deciso di puntarci fortemente”.

Il sindaco Giuseppe Ranuccio