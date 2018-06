“Come nelle migliori tradizioni dell’improvvisazione e dell’annuncio da campagna elettorale, al mezzogiorno vengono rifilate una sequela di promesse mascherate da bieco assistenzialismo”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata calabrese di Forza Italia, che prosegue: “Questo è il succo della risoluzione sul Def approvata in data odierna alla Camera, un documento miope verso il sud, che anziché tenere conto delle esigenze dei cittadini, li mortifica con promesse irrealizzabili. Forza Italia, si batterà in ogni sede per garantire pari dignità a tutti gli italiani, come nella cultura di un grande partito, che, è utile ricordarlo, ha lanciato con il Governo presieduto da Silvio Berlusconi un Piano per il Sud articolato e concreto” conclude l’esponente azzurra.