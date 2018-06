San Giovanni in Fiore (CS)- «Alla giunta e al consiglio comunale di San Giovanni in

Fiore ricordiamo che a breve finirà l’indennità di disoccupazione corrisposta ai

14 operai di Città pulita, colpevolmente scaricati dalla maggioranza locale». Lo

affermano, in una nota, i deputati M5s Alessandro Melicchio e Paolo Parentela, che

aggiungono: «Questi lavoratori dovevano essere assunti per la raccolta differenziata,

come previsto dalla clausola di salvaguardia inserita nel bando di gara, ma ne sono

rimasti esclusi per l’incapacità e subalternità politica dei referenti del governatore

Mario Oliverio, che ha chiuso gli occhi sul caso lavandosene le mani come Pilato».

«Inoltre – proseguono i due parlamentari 5 stelle – il sindaco Giuseppe Belcastro

ci aveva promesso una risposta sull’isola ecologica che ancora non c’è, sul funzionamento

del numero verde per l’utenza e sugli inammissibili ritardi nella distribuzione dei

sacchetti per i rifiuti, per cui gli uffici comunali non sono intervenuti, benché

tenuti a farlo». «Ad oggi – ricordano i 5stelle – sono tanti e troppi i dubbi,

a partire dalla procedura di gara, sul servizio pubblico in questione, ancora al

vaglio dell’Anac, della Procura e Prefettura di Cosenza dopo le ripetute denunce

del Movimento 5 Stelle. In quanto ai 14 lavoratori volutamente lasciati in stato

di disoccupazione, rammentiamo che il Pd ne aveva promesso, e rimangono le prove,

il riassorbimento nella raccolta differenziata a partire dal 2 giugno 2017. A oltre

un anno, quella promessa si è rivelata una bugia imperdonabile». «La verità –

concludono Melicchio e Parentela – è che al governatore Oliverio e sodali non

importa nulla del dramma sociale che hanno creato con la gestione politica e amministrativa

della raccolta differenziata, né ché tra gli esclusi ci sia pure un signore anziano

con grossi problemi di ricollocazione lavorativa e raggiungimento della pensione,

con un figlio invalido e inabile al lavoro e una giovane figlia disoccupata, rimasta

vedova con due bambini. Oliverio e i suoi si mettano una mano sulla coscienza e trovino

in proposito soluzioni rapide e vere. Per noi è prioritario il futuro di questi

lavoratori».