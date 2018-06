La presentazione della vettura 2018 dell’Unical Reparto Corse avrà luogo mercoledì 4 luglio alle 11.30, presso il Teatro Auditorium Unical dell’Università della Calabria (Piazza Vermicelli). L’Unical Reparto Corse presenta la vettura progettata e realizzata nel corso della stagione 2017/2018, che gareggerà alla competizione internazionale presso Varano de’ Melegari (PR) dal 11 al 15 luglio 2018. Durante l’evento, presenziato dal Magnifico Rettore Gino Mirocle Crisci, saranno esposte le specifiche tecniche del veicolo. Quest’anno ricorre il 10° anniversario dalla realizzazione della prima monoposto. Per l’occasione, saranno presenti professori, sponsor, studenti e pubblici interessati al progetto e diversi ospiti, tra cui Simone Iaquinta, pilota calabrese della Porsche Carrera Cup.

L’Unical Reparto Corse (URC) è un progetto dell’Università della Calabria, nato nel 2005, all’interno del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG). Il Team progetta e realizza un prototipo da corsa con il fine di partecipare alla gara internazionale organizzata dalla SAE (Society of Automotive Engineers), in cui competono studenti di ingegneria delle università di tutto il mondo. Nel Ranking Mondiale, l’URC è attualmente 86° su 551 università e 3° tra le italiane. Ormai da due anni, vanta il 1° posto nella prova di Accelerazione (0-75m in 3,835s) tra i team italiani.

Il Team URC è costituito dal Faculty Advisor, ruolo ricoperto dal professore Maurizio Muzzupappa fin dalla fondazione del progetto, e da 60 studenti provenienti soprattutto dal settore ingegneristico (Ing. Meccanica, Ing. Energetica, Ing. Gestionale, Ing. Elettronica, Ing. Informatica, Ing. Civile), ma sono presenti anche membri iscritti ad altri corsi di laurea, quali Statistica, Comunicazione, Biologia. Di anno in anno, l’Unical Reparto Corse si pone come ulteriore obiettivo quello di perfezionare prestazioni e design del prototipo, apportando innovazioni e puntando a risultati ingegneristici sempre migliori.