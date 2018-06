Un incendio ha distrutto l’abitazione di campagna del sindaco di Stilo, Giancarlo Miriello. Ad accorgersi del fumo, è stato lo stesso primo cittadino che si è recato nell’abitazione in contrada Mila a pochi chilometri da Stilo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roccella e i Vigili del fuoco che hanno subito allontanato e messo in sicurezza una bombola del gas. Distrutti e danneggiati dalle fiamme tutti i mobili e gli elettrodomestici presenti all’interno dell’immobile. I carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un piede di porco e una tronchese da carpentiere utilizzati per forzare un portoncino in ferro ed entrare nell’abitazione.

CGIL REGGIO CALABRIA-LOCRI

La Cgil di Reggio Calabria – Locri è vicina al sindaco di Stilo Giancarlo Miriello e si stringe intorno alla sua famiglia. Il vile gesto di cui sono è stato destinatario il primo cittadino del Comune della Locride certamente non intimidirà chi, come Miriello, crede fortemente nell’impegno civico come servizio a beneficio della comunità. La sua storia personale parla chiaramente; per questo sono certo che il sindaco di Stilo proseguirà nel suo impegno con la consueta determinazione. Da parte della Cgil esprimo totale sostegno e solidarietà, esprimendo fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, che certamente assicureranno alla giustizia gli inqualificabili autori di quello che è un atto contro l’intera popolazione di Stilo, negli ultimi mesi al centro di una inaccettabile escalation delinquenziale verso la quale è necessaria una risposta tempestiva e univoca da parte delle Istituzioni. La Cgil di Reggio Calabria – Locri annuncia che parteciperà al Consiglio comunale aperto convocato per il prossimo 25 giugno, che verterà proprio sul tema della criminalità e delle intimidazioni.

SENATORE MARCO SICLARI

«L’ignobile atto consumato ai danni del Sindaco di Stilo non può essere in alcun modo giustificato. A Giancarlo Miriello va la mia piena solidarietà e vicinanza in questo momento di prova». Lo afferma il senatore Marco Siclari dopo aver preso conoscenza del vile atto che ha visto incendiata la casa del sindaco di Stilo. «Dobbiamo avere fiducia nella magistratura e credere senza tentennamento alcuno nella giustizia. Il lavoro incessante delle forze dell’ordine sta già producendo risultati importanti in una terra così difficile come la nostra. Sono certo che il loro instancabile lavoro porterà ancora frutti e darà risposte concrete in termini di giustizia. Intanto a Miriello va il mio sostegno e l’invito a rimanere fiducioso – ha concluso Siclari – perché la magistratura presto farà luce su quanto accaduto. Rimane la speranza che questa terra si liberi di chi ancora pensa di tenerla sotto scacco con questi vili gesti».