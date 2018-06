Alle ore 1.15 circa, si è verificato un incidente stradale su via delle Terme nel comune di

Lamezia Terme. L’autovettura coinvolta, una Smart, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo sul cordolo della rotatoria e si è ribaltata su se stessa. Alla guida una donna di 47 anni che ha riportato diversi traumi. La stessa, cosciente, è stata presa in consegna dal personale medico del Suem118 e trasportata presso struttura ospedaliera. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Lamezia Terme per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.