Come migliaia dei nostri ragazzi, era pronto agli esami di maturità,

ma proprio nei giorni scorsi, quando si era ormai agli sgoccioli dalla

fatidica data prevista per la prima prova, aveva appreso l’amara

notizia di essere stato “non ammesso”. Un fatto che può sembrare

normale per uno studente con una condotta altalenante, ma non per

questo ragazzo che lottava ogni giorno con un proprio problema, la

dislessia, che riguarda migliaia di giovani ma è spesso

sottovalutato, per poter proseguire in quello che è un percorso agli

studi senz’altro più arduo e tortuoso per i giovani che ne sono

affetti. La vicenda, della quale ritiene utile darne la massima

diffusione, lo “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, accaduta in un istituto

superiore della provincia di Brindisi non è finita qui perchè la

famiglia non si è abbattuta ne ha voluto accettare passivamente una

decisione che non aveva tenuto conto della situazione specifica del

proprio figlio e ha deciso di presentare ricorso al Tar Lecce

affidandosi all’avvocato LUIGI RENNA, consulente legale

dell’Associazione Italiana Dislessia e già presidente della sezione

leccese. Nel giro di pochissimi giorni il Tribunale Amministrativo ha

accolto il ricorso in via cautelare: in mattinata il ragazzo ha

sostenuto la prima prova. Nel decreto di sospensiva il Tar parla di

“estrema gravità ed urgenza della situazione, tale da non

consentire la dilatazione fino alla data della camera di consiglio”.

La famiglia, dopo aver presentato la documentazione con relativa

diagnosi dello studente, ha poi concordato un Piano Didattico

Personalizzato (così come previsto dalla Legge) e sottoscritto

congiuntamente al corpo docente. Laddove le misure pianificate però

non dovessero risultare idonee al raggiungimento degli obiettivi

scolastici prefissati, il piano didattico può e deve essere rivisto.

Ed è proprio a questo che si è appellata la famiglia. Nel ricorso

redatto dall’avvocato Renna si legge che “La scuola ha inviato sì

un sms alla famiglia per manifestare riserve sull’andamento

scolastico, ma non ha mai adottato una misura alternativa tale da

superare le criticità riscontrate. Le comunicazioni ai genitori si

sono poi interrotte alla soglia del I quadrimestre -si legge ancora-

peccando di quel monitoraggio costante che la norma in casi come

questi impone”. L’auspicio per l’Associazione Italiana Dislessia

che viene rilanciato anche da Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è

che il decreto lampo del Tar possa rappresentare quantomeno un monito

per la tutela dei diritti degli studenti affetti da disturbi del

linguaggio e non solo.