Un connubio di moda e culture unite per creare un evento unico nel suo genere. Si svolgerà sabato 30 giugno alle ore 21 presso Piazza Indipendenza sul lungomare Falcomatà, la prima edizione del “Summer Fashion” evento organizzato e prodotto dalla modella e coordinatrice eventi moda Irma Imedadze e NovaStar Italia srl. Una serata dedicata agli usi e costumi nel campo della moda del popolo georgiano e italiano che vede la conduzione dell’ex Miss Italia e showgirl Manila Nazzaro e dell’attore – cabarettista Gennaro Calabrese. In passerella, 20 bellissime modelle tra cui la top model internazionale Laura Tresa, sfileranno i capi degli stilisti Tamara Kiria, Simone Bartolotta e Salvatore Martorana. E non mancherà una giuria tecnica presieduta dalla protagonista delle passerelle della moda per i maggiori stilisti, ex top model Bali Lawal che eleggerà Miss Fashion 2018.

“Un concentrato di culture tra abiti preziosi e classici senza tempo che esalterà la sensibilità femminile degli stilisti dell’alta moda georgiana e italiana, attraverso un passaggio di abiti e accessori, eredi di un viaggio storico – afferma la fotomodella e direttore artistico Imedadze – Sarà creato un “viaggio” per dare così la possibilità ai visitatori di camminare tra i percorsi della moda dei due popoli. Summer Fashion è un punto di riferimento oltre che di contatto tra due culture diverse ma vicine per designer e mano d’opera specializzata. La moda è una terra privilegiata per capire le vite, le tradizioni, la storia di popoli geograficamente lontani tra di loro e, questo approccio trasversale, coinvolgerà il pubblico e creerà nuovi contatti tra produttori e consumatori”.

Le preziose creazioni degli stilisti Tamara Kiria, Bartolotta e Martorana renderanno ancora più unica una kermesse che vedrà protagonista la top model internazionale, attrice e prima donna del “Bagaglino” Laura Tresa, modella di punta della sfilata. Romanticismo, eleganza, fantasia saranno i punti di forza di abiti che faranno sognare le donne creando un mix inedito fatto di “eterno presente”. La sintesi di un’esplorazione tra tradizioni e modi di vestire che conquisteranno la riva dello Stretto.