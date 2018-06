Catanzaro – “Il cancro della laringe in Italia – evidenzia la professoressa Eugenia Allegra, docente di Otorinolaringoiatria all’Università Magna Graecia – ha un’incidenza di circa 5000 nuovi casi all’anno. Pur-troppo la maggior parte dei pazienti giunge alla diagnosi in stadio avanzato di malattia per cui l’asportazione completa della laringe si rende necessaria. Ciò comporta la perdita della voce e della respirazione per le vie naturali. Tali disabilità incidono notevolmente sulla qualità di vita e il reinserimento familiare e sociale dei pazienti. In Calabria negli ultimi anni si assiste ad un aumento vertiginoso dell’emigrazione sanitaria per interventi di chirurgia oncologica laringea. I pazienti sono costretti, quindi, a continui viaggi per il follow-up e la riabilitazione post-chirurgica”. Sulla base di questi presupposti, sabato prossimo, a partire dalle ore 8,30, nell’aula D1 del Policlinico universitario di Germaneto, si terrà un impor-tante evento scientifico, promosso dalla professoressa Allegra, al quale interverranno relatori di varie Università e Unità operative di Otorinolaringoiatria.

“L’evento – continua Allegra – è stato organizzato al fine di “dar voce a chi non ha voce” e sensibilizzare le figure professionali coinvolte nel percorso riabilitativo”. Tra gli altri relazioneranno: Riccardo Speciale, direttore dell’Unità Operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell’Università di Palermo, Igo La Mantia, prof. Associato dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell’Università di Catania, Bruno Galletti, prof. Associato dell’Unità Operativa Complessa dell’Università di Messina, Mario Galfano, direttore dell’Unità operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia” di Palermo, Gennaro Larotonda, direttore dell’Unità Operativa complessa di Otorinolaringoiatria di Matera, Vittoria Tolomeo, coordinatrice infermieristico dell’Azienda “Mater Do-mini”, Enza Piraino, presidente FLI Calabria, e numerosi altri.

Una lettura magistrale sarà tenuta dal prof. Aldo Garozzo, già direttore della Cattedra di Otorinolaringoiatria dell’Università “Magna Graecia di Catanzaro”, ideatore di un importante intervento di ricostruzione delle cor-de vocali diffuso in tutto il mondo e che ha istituito la prima Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università “Magna Graecia”.L’incontro, la cui iscrizione è gratuita, (per informazioni si può telefonare ai numeri 0961.3697130 e 3316718321) è accreditato con 5 crediti ECM ed è rivolto in particolare a specialisti in audiologia e foniatria, medici di continuità assistenziale, specialisti dell’apparato respiratorio e della riabilitazione, medici di famiglia, ma anche a infermieri, assistenti sanitari e logopedisti.