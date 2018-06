Reggio Calabria – “E’ con viva soddisfazione che apprendiamo la

notizia dell’arresto di 11 persone tra cui il direttore del servizio veterinario

della ASP di Reggio Calabria Antonino Ammendola in relazione alle infiltrazioni della

cosca Zagari-Fazzalari-Viola della ‘ndrangheta nel business dei canili anche perchè

primi tra tutti noi di AIDAA abbiamo consegnato nel 2010 un dossier sulla gestione

di 84 canili e rifugi privati gestiti direttamente dalle organizzazioni malavistose

attraverso prestanomi tra i quali i canili di cui si parla in questa inchiesta della

direzione distrettuale antimafia calabrese” Questa la dichiarazione del presidente

nazionale di AIDAA Lorenzo Croce firmatario del primo dossier sulla gestione malavitosa

di diversi canili del centro sud Italia inviata nel 2010 a diverse procure della

repubblica del sud Italia. In quel dossier AIDAA metteva in evidenza sia i vari business

legati alla gestione dei canili da parte della malavita organizzata e stimava in

22 milioni di euro l’anno il giro di affari che ruota intorno a queste attività

malavitose sulle pelle dei cani. Ora dopo 8 anni arrivano i primi riscontri con l’arresto

di undici persone tra cui il direttore dei veterinari pubblici di Reggio Calabria.