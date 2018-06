È convocato per sabato 23 giugno alle 17:00, in prima convocazione, e per lunedì 25 giugno sempre alle 17:00, in seconda, il Consiglio comunale di Cariati. Sarà la seduta numero uno dopo le elezioni amministrative del 10 giugno scorso. L’Assise si riunirà nei locali del Centro sociale. Cinque i punti all’ordine del giorno.

I PUNTI – Si partirà dalla convalida degli eletti. Poi, si passerà all’elezione del Presidente del Consiglio comunale. Quindi, ci sarà il giuramento del sindaco, Filomena Greco. A seguire, sono previste comunicazioni della prima cittadina circa la nomina nei giorni scorsi del vicesindaco Francesco Cicciù e della Giunta comunale, che vede come assessori oltre a Ciccù, anche Sergio Salvati, Ines Scalioti e Paola Apa. I lavori si concluderanno, poi, dopo l’elezione della Commissione elettorale comunale.