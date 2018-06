Il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha incontrato, a Palazzo Alvaro, l’Ammiraglio di Squadra Maurizio Gemignani, Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, e il Delegato Regionale Calabria della Lega Valerio Berti.

Una visita cordiale nel corso della quale sono stati affrontati tanti argomenti inerenti il porto e alla sua evoluzione, storica e futura, la nautica da diporto e le potenzialità turistiche, ma anche i progetti per la città, l’economia, e lo sviluppo del territorio.

“Il ruolo della Lega Navale Italiana e la sua importante presenza sul territorio sono garanzia di collaborazione per le attività Comunali sul comparto nautico e sulla gestione delle coste”, sono state le parole del Delegato Berti.

La Lega Navale è un ente pubblico, spiegano, che offre supporto ai Comuni di riferimento fungendo da collante.

Lieto il Sindaco Falcomatà che sulla sinergia interistituzionale ha costruito la sua amministrazione, frutto di confronto e collaborazione, che ha come solida base la valutazione di tutte le esigenze connesse alla singola azione e la risoluzione dei relativi problemi.

A tal proposito Falcomatà ha parlato all’Ammiraglio e al Delegato Regionale del recente, proficuo, incontro svoltosi con la collaborazione della Capitaneria di Porto, che ha visto tecnici dell’ente metropolitano e vertici della Guardia Costiera impegnati in una importante interazione con cittadini, operatori e attori territoriali che operano sul litorale, per dare vita a una stagione balneare, ormai sempre più vicina, sicura e a misura di turista, nel pieno rispetto delle leggi.