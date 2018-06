Mendicino – Da oggi attraverso il progetto ”AiutiAMO MENDICINO” i cittadini stranieri ospiti nei Cas della Cittadina delle Serre aiuteranno l’amministrazione comunale a tenere ancora più pulito il proprio territorio. Il progetto, fortemente voluto dal Sindaco Antonio Palermo, è stato sottoscritto oltre che dal Comune, dal Prefetto di Cosenza, dal CSV e dai Cas presenti e operanti da qualche tempo a Mendicino. I concittadini migranti, che ormai da tempo vivono a Mendicino, daranno una mano in modo volontario e gratuito a migliorare il decoro urbano, la pulizia di villette e di luoghi pubblici e collaboreranno nello svolgimento di tante altre attività di pubblica utilità.

Ciò contribuirà ad una loro integrazione ancora più incisiva nel nostro tessuto sociale, favorendo l’inclusione e l’accoglienza. I volontari, muniti di un kit di dispositivi di protezione individuale antinfortunistica, di idonea attrezzatura per le attività da svolgere e della copertura assicurativa prevista, daranno il loro aiuto per tre giorni a settimana con 4 ore al giorno di loro impegno personale, coordinati dagli uffici comunali.

Il Sindaco ha espresso il suo ringraziamento ad ognuno di questi ragazzi nostri concittadini per la disponibilità dimostrata a far parte di questo progetto, il cui motto dice già tutto: “AiutiAMO MENDICINO”, agli uffici comunali, al Prefetto e ai funzionari prefettizi, ai gestori dei Cas di Mendicino per aver accolto favorevolmente e prontamente questa mia iniziativa, e a tutti coloro i quali in questi anni accanto a lui e insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Mariateresa Mancini e a tutta la squadra di governo ha optato per far di Mendicino un modello di accoglienza e soprattutto di integrazione.