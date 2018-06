I carabinieri hanno arrestato a Soriano Calabro due persone, Antonio Criniti, di 28 anni, e Filippo De Marco, di 29, con l’accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono scaturiti dal ritrovamento in un garage, utilizzato abitualmente, secondo i carabinieri, da Criniti e De Marco, di sei chilogrammi di marijuana già essiccata e confezionata in vari pacchi di cellophane nascosti in un bidone. Nello stesso locale, inoltre, i militari hanno trovato una bilancia ed una scatola contenente varie buste e cellophane che avrebbero dovuto essere utilizzati, presumibilmente, per il confezionamento di altri sacchi in cui custodire la droga. I due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari.