TAURIANOVA – Il restyling provinciale di Fratelli d’Italia potrebbe avere ripercussioni anche nella città di Taurianova. Il prepotente ingresso di Alessandro Nicolò tra le fila del partito della Meloni, operazione scaturita dal mancato coinvolgimento del consigliere regionale nelle liste di Forza Italia alle elezioni dello scorso 4 marzo, che hanno portato il politico ad abbandonare il partito azzurro in favore della destra reggina, è la molla che sta spingendo esponenti della politica locale ad abbracciare il nuovo corso di Fratelli d’Italia.

In attesa dell’ufficialità del passaggio di Marco Cascarano, ex sindaco di Cinquefrondi, in FdI, mossa caldeggiata dall’avvocato Titta Valensise, storico appartenente alla destra reggina, l’esponente dell’opposizione taurianovese Cettina Nicolosi, legata da stretti vincoli di amicizia proprio con Cascarano, sarebbe allettata dalla proposta di entrare a far parte dei ranghi del partito che guarda ai “patrioti” come coniato da Giorgia Meloni. Analogo percorso, nonostante l’elezione in Consiglio comunale sia avvenuta con le liste che appoggiavano la coalizione “Taurianova Cambia” dell’attuale primo cittadino Fabio Scionti, potrebbe riguardare Filippo Lazzaro, da sempre vicino agli ambienti del centrodestra.

La necessità di ampliare la squadra dell’intera provincia reggina, però, in virtù delle voci che si rincorrono nelle stanze della politica locale, in una fase di discussioni ed ammiccamenti partitici, sembrerebbe potersi tradurre nella possibilità che altre figure del panorama istituzionale cittadino, sedute tra i banchi dell’opposizione e legate nel recente passato al gruppo “Innamorati di Taurianova”, scelgano la via definitiva di Fratelli d’Italia. Giorni di confronto che potrebbero tramutarsi nelle prossime settimane nell’annuncio ufficiale del nuovo cammino politico. (C.N.)