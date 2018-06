Terzo appuntamento nel programma presentato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce l’area, il 24 luglio alla Summer Arena di Soverato ci sarà l’attesissimo concerto di Riki. Cantautore rivelazione dell’edizione 2017 di Amici di Maria de Filippi, dove ha vinto nella categoria cantanti, Riki ha ottenuto fin dal debutto, con l’ep “Perdo le parole”, il triplo disco di platino, posizionandosi al #1 posto in classifica FIMI/GfK per 11 settimane consecutive, unico cantante ad aver ottenuto questo risultato nel 2017. A questi importanti traguardi si aggiungono: il disco di platino per il brano “Perdo le parole” e Disco d’Oro “Polaroid”; il #1 posto in classifica FIMI/GFK per otto settimane consecutive; i video delle sue hit su YouTube – dal lyrics video di “Perdo le parole” al più recente “Aspetterò lo Stesso” – contano oltre le 120 milioni di views. Il nuovo album di inediti è dello scorso ottobre, e si intitola “Mania”, certificato disco d’oro la prima settimana e successivamente disco di platino, per tre settimane consecutive è rimasto in vetta alla classifica FIMI/GfK. “Mania” è stato anticipato dal brano “Se parlassero di noi” – anch’esso disco d’oro – che, a poche ore dalla pubblicazione, ha esordito al #1 posto di iTunes. Una primavera ricca di soddisfazioni per Riki, che si aggiudica il Kid’s Choice Award 2018, nella categoria Cantante Italiano Preferito e pubblica la nuova versione di Tremo (Dolce Vita), una ballad piano e voce che si è arricchita di una sezione d’archi registrata a Londra, arrangiata e diretta da Simon Hale, già arrangiatore per Oasis, Bjork, Jamiroquai, premio Oscar nel 2016 con la colonna sonora “The writing’s on the wall”, tema portante del film Spectre della serie James Bond, cantata da Sam Smith. Negli ultimi mesi, Riki è stato impegnato con il suo tour, che già nella sessione invernale ha registrato ovunque sold out, toccando le principali città italiane.