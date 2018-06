Quando le fiamme sono divampate a Evionnaz (VS) mercoledì sera attorno alle 20.30, Philippe una delle vittime del violento incendio, si trovava a Losanna per motivi di lavoro. Il 59enne a un certo momento si è connesso a Facebook e ha visto un video: casa sua stava bruciando! L’uomo non si è fatto illusioni quando ha visto l’intensità delle fiamme ed ha capito che stava perdendo tutto. Ha preferito dormire a Losanna perché non ha avuto il coraggio di vedere con i suoi occhi i danni, ha raccontato Philippe ai giornali. Stamattina è arrivata la conferma, il rogo gli ha portato via tutto quanto: il suo atelier in cui ripara le macchine di caffè che vende, l’auto acquistata il mese scorso, il suo camper..Tutto si è ridotto in cenere ha raccontato amareggiato. In totale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, sono stati colpiti dall’incendio tre edifici, due dei quali di proprietà dell’Esericito che è stato circoscritto solo verso mezzanotte dai pompieri. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta.