Lo scorso 13 giugno presso il centro culturale Douta Seck di Dakar, in

Senegal, in una conferenza di valenza internazionale si è discusso su

un tema che dovrebbe apparirebbe assurdo nella nostra epoca, ma che

ancora risulta del tutto attuale: la discriminazione degli albini. Una

odiosa prassi che continua a perpetuarsi in particolare in Africa,

fondata esclusivamente su false credenze ancestrali. La diversità,

infatti, è da sempre motivo di segregazione e persecuzione, ma per la

comunità albina, in alcuni zone di paesi come la Tanzania o comunque

la macroregione dei Grandi Laghi, dove le antiche credenze sciamaniche

sono a volte più radicate delle spiegazioni mediche, è quasi un

fatto culturale. È inoltre opinione diffusa che la nascita di un

bambino albino sia dovuta al tradimento della madre con un uomo bianco

o alla reincarnazione degli antichi coloni europei. Le persone con

questa rara malattia ereditaria, che causa una mancanza di

pigmentazione della pelle, dei capelli e degli occhi, sono vittime di

discriminazione in molte zone del continente culla dell’umanità,

dove sono vittime di violenza e talvolta uccise: parti dei loro corpi

sono usate nei rituali per propiziarsi la fortuna. Dal 2000 a oggi,

oltre 75 albini risulterebbero essere uccisi nella sola Tanzania. Sono

circa 17mila gli albini della Tanzania, e a causa degli atti di

violenza, molti di loro vivono protetti dal governo. È nel nord del

Paese che si concentrano i maggiori attacchi, soprattutto ai danni dei

minori. Le diverse parti del corpo vengono perlopiù utilizzate per

riti di stregoneria tribale. C’è chi pensa che ingerire pozioni

contenenti parti del corpo di un albino possa portare ricchezza. Tra

le credenze più diffuse c’è quella secondo cui avere rapporti

sessuali con una donna albina può guarire dall’Aids. Dal 2000 a

oggi sono 75 le persone uccise. Per un pezzo del corpo di un albino

c’è chi arriva a spendere 80mila dollari. Si tratta di un problema,

che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, ritiene utile portare

nuovamente all’attenzione dell’opinione pubblica per

sensibilizzare tutti coloro che anche in Europa continuano a

discriminare gli albini, tenuto conto anche dell’inevitabile

esportazione di credenze popolari connessa ai fenomeni migratori dalle

zone dell’Africa in cui la segregazione assume una valenza culturale

e che può e dev’essere sconfitta.